رياضة | المحمدي قائدًا للمنتخب وصلاح سادسًا بالأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحمدي قائدًا للمنتخب وصلاح سادسًا بالأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على الترتيب النهائي لحاملي شارة قيادة الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية.
وجاء إختيار كابتن المنتخب حسب الأقدمية بين اللاعبين و أعلن عن إختيار أحمد المحمدي قائد للفريق و يليه في الترتيب وليد سليمان لاعب الأهلي و عبدالله السعيد لاعب بيراميدز و أحمد علي لاعب المقاولون العرب و محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي و محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي و أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي و عمر جابر لاعب بيراميدز و أحمد الشناوي لاعب بيراميدز و مروان محسن لاعب الأهلي.
الجدير بالذكر أن خافيير أجيري قد أستبعد أحمد فتوح و محمد أبوجبل لاعبي سموحة صباح اليوم و أستقر على القائمة النهائية التي ضمت ٢٣ لاعباً .
ويلتقي المنتخب الوطني؛ منتخبي تنزانيا وغنيا وديًا؛ يومي 13 و 16 من الشهر الجاري؛ استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.