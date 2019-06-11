رياضة | الجوهري يخضع لجراحة ناجحة بالصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجوهري يخضع لجراحة ناجحة بالصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع يوسف الجوهري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبي، صباح اليوم لعملية جراحية بالرباط الصليبي والرباط الخارجي للركبة.

وكان اللاعب توجه إلى العاصمة الألمانية برلين، لإجراء جراحة عقب تعرضه للإصابة في قطع الرباط الصليبي والرباط الخارجي، خلال مواجهة الداخلية بالدوري العام.