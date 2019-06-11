رياضة | صيد المحلة يتعاقد مع إسلام مجدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صيد المحلة يتعاقد مع إسلام مجدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي صيد المحلة برئاسة محمد الحليبي تعاقد الفريق الأول لكرة القدم مع إسلام مجدي الظهير الأيمن لفريقي المنصورة والاسماعيلي الأسبق لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بالانتقالات الصيفية.

حضر اللاعب لمقر النادي وتم الاتفاق علي بنود العقد، ووقع علي عقد انتقاله لصفوف المحلة في حضور رئيس النادي، ومصطفي السعيد المدير الفني، وأحمد عجايز وكيل اللاعب.

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ويعد إسلام مجدي الصفقة الأولي لصفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، وكان قد تم إنتهاء عقود كل من علاء السعيد، وعادل خضرة، وحسان نوفل، واسلام الجند، ومحمد ابراهيم، ومحمد يونس، ويسعي الفريق لإبرام تعزيزات لتعويض الاستغناءات بعد الموسم المنقضي.