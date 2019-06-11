رياضة | محسن صالح يضع 6 شروط لإصلاح الكرة المصرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محسن صالح يضع 6 شروط لإصلاح الكرة المصرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر من اتحاد الكرة ضرورة تطبيق النظام العلمي والاستعانة بالتكنولوجيا لإصلاح حال كرة القدم المصرية.

وغرد صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"لن ينصلح حال كرة القدم الا اذا طبقنا الاسلوب العلمي واستعنا بالتكنولوجيا الحديثه كما ذكرت سابقا١-تكوين لجنه من جميع الأنديه المشاركة في الدوري الممتاز لضمان الحيادية وعدم تغليب مصلحة طرف علي الاطراف الاخري مع خبراء في لوائح وقوانين الفيفا لادارة البطوله٢-لجنة مسابقات مستقلة تماما".

Advertisements

وأضاف محسن صالح: "٢-اعتماد قرارات اللجنه الفنيه الخاصه باختيار الاجهزة الفنيه للمنتخبات٣-اتخاذ القرارات الخاصه بمشاركة المنتخبات في البطولات الدوليه والقاريه والوديه والعربيه٤-ترأس البعثات الرياضيه في المشاركات الخارجيه الرسميه والوديه ٥-حظر الجمع بين عضوية الاتحاد والعمل في الاعلام".

وتابع محسن صالح: "٣-لجنة حكام مستقلة تماما٤-لجنة حل منازعات بصلاحيات كامله٥-لجنة قيم ٦-لجنة ماليه مع خبراء لدراسة حقوق الرعايه والبث وتوزيع الحصص علي الانديه٤-لجنه فنيه يرأسها مدير فني اجنبي. [مسؤولية الاتحاد]١-اعتماد القرارت ومناقشةالامور السياديه مع المسؤولين في الدولة".