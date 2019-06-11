رياضة | محمد إسماعيل مديرا فنيا لسمنود

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استقر نادي سمنود الرياضي برئاسة حسام غنيمة على تعيين محمد إسماعيل مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد بدوري القسم الثالث.

وجاء القرار عقب المفاوضات التي خاضها رئيس النادي مع المدير الفني، حيث جمعتهم جلسة أسفرت عن موافقة محمد إسماعيل علي تولي الإدارة الفنية للفريق، حيث تم الاتفاق علي بنود العقد، وعلي كافة احتياجات الفريق هذا الموسم لتحقيق هدف الصعود.

وتم الاستقرار علي أن يعاونه حسام الشاذلي مدربا عاما، وحمادة الغواب مدربا، وحمادة حنيدق مدرب لحراس المرمي.

الجدير بالذكر أن المدير الفني الجديد سبق له قيادة عدة أندية مثل الشرقية، وأبو صوير، والزرقا، وسمنود، وتلا، ودمياط