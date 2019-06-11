شكرا لقرائتكم خبر عن خافيير أجيري يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء للحديث عن ودية تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤتمرًا صحفيًا في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد برج العرب، للحديث عن مباراة تنزانيا الودية، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء الخميس المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

ويؤدي المنتخب تدريبه لليوم نفسه الأربعاء في السابعة مساء، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من المران الذي سيقام على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب الذي سيستضيف المباراة، بينما يؤدي الفريق الضيف مرانه الأساسي على الملعب نفسه في التاسعة من مساء اليوم نفسه.