شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ملاعب مصر تستعد لاستضافة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عرضت قناة تايم سبورت فيديو لآخر الاستعدادات في الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي ستنطلق في مصر 21 يونيو الجاري، وكذلك تدريبات المنتخبات المشاركة.

وشهدت ملاعب القاهرة الدولي والسلام والإسكندرية والسويس والإسماعيلية والدفاع الجوي، العديد من أعمال التطوير لتظهر بشكل متميز يليق بتنظيم مصر للبطولة القارية الكبيرة.

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وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولي مساء أمس الإثنين، لمتابعة الأعمال الجارية في الملعب الذي يحتضن افتتاح كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر ٢٠١٩، يوم ٢١ يونيو الجاري بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

وتأكد رئيس الوزراء ووزير الرياضة من أن الأعمال تجري على قدم وساق في الملعب حيث تم الانتهاء من نسبة ٩٩٪؜ من مختلف الأعمال وباتت هناك بعض الأمور البسيطة سيتم الانتهاء منها خلال ساعات لاستضافة الافتتاح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة صباح الإثنين مع المسؤولين لمتابعة تجهيزات البطولة، وأمر بأن تقدم مصر أعظم بطولة في تاريخ القارة السمراء واحتضان الأخوة الأفارقة.