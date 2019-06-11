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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، محيط استاد القاهرة، بعد تطوير كافة الشوارع والمحاور المؤدية إليه، من أعمال رصف وأرصفة وتخطيط مروري للشوارع، مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، وكذلك أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار والزهور وتنسيقها بما يليق بمداخل استاد القاهرة، والذي سيشهد انطلاق كأس الأمم الأفريقية 21 يونيو الجاري.

وخلال الجولة أصدر محافظ القاهرة تعليماته لمديري مديريات الإسكان والطرق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة الانتهاء من الأعمال المستجدة داخل الاستاد، وإظهارها بالشكل اللائق من أعمال رصف وأرصفة وتنسيق المسطحات الخضراء، والعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف للانتهاء منها قبل بدء أعمال البطولة الهامة والمرتقبة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية بكافة المحاور باستاد القاهرة.

المحافظ يتفقد محيط استاد القاهرة لوضع اللمسات النهائية قبل انطلاق أمم أفريقيا