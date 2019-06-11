الداخلية يفتح المفاوضات مجدداً مع هذا الثنائى لضمان التأهل للدورى...

جدة - عمرو شويل فتح نادى الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد مدرب الفريق الكروى باب المفاوضات مجددا مع كل من محمد صحبى حارس مرمى الفريق ومحمد سالم من أجل الإبقاء عليهما لموسم إضافى مع الفريق، وقررت الإدارة تلبية جميع مطالب اللاعبين فى سبيل بقائهما مع الداخلية.

ولجأ عبد الصمد إلى حضور تدريبات الناشئين لاختيار أفضلهم لدعم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة خاصة فى ظل حاجة جميع الصفوف للتدعيم بعد رحيل العديد من اللاعبين الذين انتهت اعارتهم للداخلية بنهاية الموسم الجارى.

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وأكد مدرب الداخلية حاجة الفريق الشرطى إلى التدعيم فى أكثر من مركز على رأسها مركز حراسة المرمى، والمهاجم الصريح وصانع الألعاب، مشيراً إلى أنه يتابع فى الفترة المقبلة عدد من لاعبى القسم الثانى لتحديد إمكانية ضم أحدهم لصفوف الداخلية.

ويخوض الداخلية لقاء ودى أمام فريق الدفاع الجوى الأربعاء المقبل على استاد كلية الشرطة ضمن الاستعداد للموسم الجديد، وتجريب عدد من الناشئين تمهيداً لضمهم إلى صفوف الفريق الأول.