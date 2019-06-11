شكرا لقرائتكم نقل معسكر منتخب السلة من الإسكندرية إلى القاهرة الجمعة المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نقل الجهاز الفنى لمنتخب السلة بقيادة عصام عبد الحميد المعسكر المغلق للاعبيه من الإسكندرية إلى القاهرة الجمعة المقبل. ويعتبر معسكر المنتخب فى إطار الاستعداد للمشاركة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية وكذلك بطولة الأفرو كان وتولى عصام عبد الحميد مهمة تدريب المنتخب بعد صرف النظر عن التعاقد مع مدرب أجنبى، على أن يعاونه وسام جابر وأحمد فوزى.

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