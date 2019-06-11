شكرا لقرائتكم المزين يخطط لضم 6 من لاعبى الدورى لقيادة طنطا فى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا للاستعانة بعدة لاعبين من أصحاب الخبرات فى الدورى الممتاز. ووضع المزين فى حسابات الاستعانة بأى من إبراهيم أبو اليزيد وحسام باولو ثنائى الداخلية أو صلاح أمين مهاجم النجوم، وكذلك أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الجونة ومهاجم سموحة أحمد حسن مكى المعار إلى الجونة. وينتظر المدير الفنى لفريق طنطا عقد جلسة مع الإدارة الأسبوع المقبل تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة، التى سيتم التعاقد معها من لاعبى الدورى الممتاز وذلك قبل بداية فترة الاعداد المقرر لها السبت المقبل باستاد طنطا.

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