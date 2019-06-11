شكرا لقرائتكم جراحة طبية عاجلة لحارس الأهلى بعد إصابته فى التدريبات "صورة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى جراحة طبية عبارة عن إزالة عظام زائدة فى الركبة، خاصة بعد تكرر إصابته بها خلال الفترة الماضية وآخرها تعرضه لكدمة فى الركبة خلال مران الفريق الأسبوع الماضى. وكان الجهاز الفنى أكد أن شريف إكرامى تعرض لكدمة فى مران الفريق الأسبوع الماضى ويخوض برنامج تأهيلى وخضع للفحص الطبى. شريف اكرامى

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