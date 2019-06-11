هل يستحق إسلام عيسى خلافة عمالقة هجوم الأهلى؟...

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جدة - عمرو شويل دخل إسلام عيسى صانع ألعاب النادى المصرى، دائرة اهتمامات القلعة الحمراء بعد تألقه فى الموسم الجارى مع فريقه البورسعيدى، ليلفت أنظار النادى الأهلى، الذى يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة فى الميركاتو الصيفى المرتقب.
إسلام عيسى كان قد انضم إلى النادى المصرى قادماً من نادى النصر، بعد هبوطه من الدورى الممتاز، مقابل 10 ملايين جنيه، فى صفقة نال مجلس الفريق البورسعيدى انتقادات كثيرة بسبب ارتفاع القيمة المالية لها.
إسلام عيسى شارك مع النادى المصرى فى الموسم الجارى فى 29 مباراة بواقع مباراة فى كأس مصر و28 مباراة أخرى فى الدورى العام، بمعدل دقائق لعب وصل إلى 2.412 دقيقة.
وسجل صاحب الـ 23 عاماً 7 أهداف وصنع 5 آخرين لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 12 هدفاً أحرزها النادى المصرى فى الموسم الجارى، وبلغ معدل تهديف اسلام عيسى هدف كل 345 دقيقة.
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