دولاب ذكريات لاعب الاهلى والزمالك السابق مع تريكة وشحاتة...

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جدة - عمرو شويل نشر أحمد سمير فرج نجم لاعب الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق صورة تجمعه مع المعلم حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى ومحمد أبو تريكة صانع ألعاب المنتخب الوطنى حينها. ولعب أحمد سمير فرج لعدة أندية أبرزها الأهلى والزمالك والإسماعيلى وسوشو الفرنسى وليرس البلجيكى والداخلية، كما لعب لجميع منتخبات مصر بمختلف أعمارها، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورة حوض النيل عام 2011. Advertisements

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