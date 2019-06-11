شكرا لقرائتكم السلام الوطنى لـ كأس الأمم الأفريقية.. "بلادى بلادى" مصر الأقدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من الأشياء الجميلة فى الرياضة أنها تبدأ فعالياتها باحترام الوطن، وذلك يكون عن طريق تحية السلام الوطنى، لذا فإننا فى الأمم الأفريقية سوف نستمع إلى 24 سلام وطنى/ نشيد قومى للفرق الأفريقية.. وستكون البداية مع مصر.

مصر هى أول دولة عربية أصبح لها سلام وطنى، ففى عام 1869 كانت مقطوعة موسيقية للإيطالى فيردى بطلب من الخديو الخديو إسماعيل هى السلام الوطنى، وبعد ذلك أصبح نشيد "اسلمى يا مصر" تأليف مصطفى صادق الرافعى، ولحنه صفر على النشيد الوطنى فى الفترة من 1923 حتى 1936، ويستخدم النشيد حاليا كنشيد لكلية الشرطة.

وجاءت ثورة 1952 بشكل جديد مختلف، وبالتالى أصبح "نشيد الحرية" والذى يبدأ بـ"كنت فى صمتك مغرم.. كنت فى صبرك مكره" كلمات كامل الشناوى وألحان محمد عبد الوهاب، هو السلام الوطنى الجديد ولا يزال لحنه مستعملا إلى اليوم لنشرة أخبار إذاعة صوت العرب بالقاهرة، حتى 1960 حينها أصبحت أغنية "والله زمان يا سلاحى" السلام الوطنى حتى 1979 وهى من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل وذلك بعد نجاح الأغنية فى العدوان الثلاثى.

وأخيرا "بلادى بلادى بلادى"، والذى ألفه محمد يونس القاضى ولحنه سيد درويش، وكانت له علاقة قوية مع قادة الحركة الوطنية مثل مصطفى كامل، وقد اشتق نشيد مصر الحالى من كلمات ألقاها مصطفى كامل فى إحدى أشهر خطبه عام 1907م وهذه كلماتها: "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى.. لك حياتى ووجودى، لك دمى، لك عقلى ولسانى، لك لُبى وجنانى، فأنت أنت الحياة.. ولا حياة إلا بك يا مصر"، وتم تبنيه عام 1979، وقام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بإعادة تلحينه وتوزيعه.