شكرا لقرائتكم المقاصة يبدأ استعداداته للزمالك والموسم الجديد منتصف يوليه المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة على خوض فترة الإعداد الأولى للفريق فى منتصف يوليه المقبل، استعدادا لمواجهة الزمالك فى دور الثمانية لكأس مصر وعقب اعلان الجدول الجديد لاستكمال الموسم. ويحاول الجهاز الفنى الجديد للمقاصة فى الظهور الأول مع الفريق فى أولى مبارياته الرسمية تحقيق مفاجأة بالصعود للدور قبل النهائى من كأس مصر. Advertisements وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الأمس عن الجدول المكمل لمسابقة الدورى، بالإضافة للمباريات المتبقية ببطولة كأس مصر.

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