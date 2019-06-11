الزمالك يرحب بإعارة شيكابالا إلى هذا الفريق المحلى...

جدة - عمرو شويل أبدى مسئولو نادى الزمالك، موافقتهم المبدئية على إعارة محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق المنتهى إعارته إلى أبولون سميرنى اليونانى، لصفوف فريق مصر المقاصة بداية من الموسم الكروى الجديد.

وبحسب مصدر داخل القلعة البيضاء، فإن الجهاز الفنى ومجلس الادارة يرغبون فى تجديد إعارة شيكابالا، لاسيما فى ظل زخم اللاعبين فى مركز صناع اللعب، وهم فى انتظار وصول العرض الرسمى من المقاصة أو أى نادٍ أخر يرغب فى ضم اللاعب، لدراستها.

واقترب شيكابالا من الانضمام لمصر المقاصة، خلال الميركاتو الصيفى لدعم الفريق الفيومى بلاعبين أصحاب خبرات.

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ولم يكتب النجاح لشيكابالا فى تجربة احترفه فى نادى أبولون اليونانى الموسم المنتهى.

ووعدت إدارة الزمالك الأباتشى بالعودة فى الموسم الجديد غير أن ازدحام مركز صناعة اللعب حال دون ذلك، مما دفع شيكابالا إلى إرجاء العروض التى وصلته من أندية الدورى الممتاز، لحسمها لحين استقرار إدارة ناديه بصورة نهائية حول إعادته فى الموسم الجديد من عدمه.