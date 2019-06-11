شكرا لقرائتكم تعرف على أقرب لاعب إلى قلب جنش فى معسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك صورة تجمعه بنجم الفراعنة محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى خلال تواجدهما فى معسكر المنتخب. " أخويا".. وصاحبت تلك الكلمة فقط صورة جنش وتريزيجيه عبر صفحة الحارس على إنستجرام. Advertisements

تريزيجيه ويتواجد منتخب مصر فى معسكر مغلق بالإسكندرية، استعدادا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

جنش

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