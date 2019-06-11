شكرا لقرائتكم يوسف الجبالى لاعب الاهلى يعود للشمس بعد انتهاء إعارته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت إعارة النادى الأهلى لصانع الألعاب يوسف الجبالى بنهاية الموسم الحالى، وسيعود إلى صفوف الفريق الكروى الأول بنادى الشمس، بعد انتهاء إعارته. وانضم الجبالى للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. Advertisements وحصل نادى الشمس على 50 ألف جنيه قيمة إعارة يوسف الجبالى للأهلى لمدة موسم واحد، وحال رغبة الأحمر فى شراء اللاعب نهائيا كان يتعين عليه تسديد مليون جنيه. وسدد الأهلى نسبة لنادى الشمس من القيمة المالية التى سيحصل عليها اللاعب من عدد مشاركاته مع الفريق الأحمر خلال موسم الاستعارة، كما سيحصل الشمس على نسبة 20% فى حال بيع اللاعب لأى ناد آخر.

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