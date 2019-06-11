أحمد سمير فرج يستعيد ذكريات التألق مع المعلم وأبو تريكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد سمير فرج نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق ذكريات تألقه بالملاعب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، حيث نشر صورة تجمعه بالمعلم حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب المصرى وقتها ومحمد أبو تريكة صانع ألعاب المنتخب الوطنى السابق.

ولعب أحمد سمير فرج لأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى وسوشو الفرنسى وليرس البلجيكى والداخلية، كما لعب لجميع منتخبات مصر بمختلف أعمارها، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورة حوض النيل عام 2011.

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