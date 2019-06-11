شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الدايم رئيسا لبعثة منتخب الطائرة فى بطولة تشالينجر بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس رئاسته لبعثة المنتخب الأول فى منافسات بطولة تشالينجر المقرر لها الفترة من 3 حتى 7 يوليو المقبل بسلوفينيا أيضًا.
ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأول فى معسكر مغلق بهولندا وسلوفينيا بدءًا من يوم 21 يونيو الجارى.
يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرًا إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالفوز بالمركز الأول فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.
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