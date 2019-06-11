شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفاوض اللاعبين "الخبرة" للاستعانة بهم فى الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع أيمن المزين المدير الفنى لطنطا عددا من الأسماء من لاعبى الدورى الممتاز للدخول معهم فى مفاوضات، وهم إبراهيم أبو اليزيد وحسام باولو ثنائى الداخلية، بالإضافة لصلاح أمين مهاجم نجوم المستقبل وأحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الجونة وأحمد حسن مكى مهاجم سموحة، الذى أعير للجونة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضى.

وينتظر أيمن المزين عقد جلسة مع إدارة طنطا مطلع الأسبوع المقبل تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة التى سيتم التعاقد معها من لاعبى الدورى الممتاز، وذلك قبل بداية فترة الإعداد المقرر لها السبت المقبل باستاد طنطا.