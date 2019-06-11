منتخب مصر بالأحمر أمام زيمبابوى والكونغو بأمم أفريقيا.. والأبيض أمام أوغندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر أن يرتدى منتخب مصر زيه التقليدى الأحمر والأبيض والأسود أمام زيمبابوى والكونغو فى الجولتين الأولى والثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2019. فيما تقرر أن يرتدى المنتخب الزى الأبيض الكامل فى الجولة الثالثة أمام أوغندا. يذكر أن منتخب مصر يتواجد فى المجموعة الأولى وتقام مبارياته على استاد القاهرة.

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