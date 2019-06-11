المقاصة يبدأ فترة الإعداد الأولى للموسم الجديد منتصف يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمصر المقاصة خوض فترة الإعداد الأولى للفريق فى منتصف يوليو المقبل بعد الجدول الجديد الذى أعلنه مسئولو اتحاد الكرة لاستكمال الموسم، خاصة أن فريق المقاصة سيواجه الزمالك فى دور الثمانية لكأس مصر والذى حدد له الأول من سبتمبر المقبل.
ويسعى الجهاز الفنى الجديد للمقاصة فى الظهور الجيد مع الفريق فى أولى مبارياته الرسمية وتحقيق المفاجأة بالصعود للدور قبل النهائى من البطولة الأقدم بمصر.
كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت بالأمس عن الجدول المكمل لمسابقة الدورى، بالإضافة للمباريات المتبقية ببطولة كأس مصر.
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