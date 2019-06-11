شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة فى الداخلية لترتيب الصفوف استعداداً للمظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد نادى الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد مدرب الفريق الكروى ترتيب أوضاعه من الداخل بعد الهبوط إلى دورى القسم الثانى استعداداً للموسم الجديد، حيث يسعى أبناء عبد الصمد لاستعادة مكانتهم فى الدورى الأضواء والشهرة من جديد، رغم صعوبة المنافسة فى دورى المظاليم بعد هبوط فريق بتروجت أيضاً.

وأكد ضياء عبد الصمد، فى تصريحات خاصة، أنه تم فتح باب المفاوضات مع كل من محمد صحبى حارس مرمى الداخلية ومحمد سالم من أجل الإبقاء على الثنائي لموسم إضافى مع الفريق، حيث قررت الإدارة تلبية جميع مطالب اللاعبين فى سبيل بقائهما مع الداخلية.

كما قرر عبد الصمد حضور تدريبات الناشئين، وذلك لاختيار مجموعة متميزة من أبناء الداخلية تكون قادرة على دعم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة خاصة فى ظل حاجة جميع الصفوف للتدعيم بعد رحيل العديد من اللاعبين الذين انتهت إعارتهم للداخلية بنهاية الموسم الجارى.

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وأكد ضياء عبد الصمد أن الداخلية بات يحتاج للتدعيم فى أكثر من مركز على رأسها مركز حراسة المرمى، والمهاجم الصريح وصانع الألعاب، مشيراً إلى أنه يتابع فى الفترة المقبلة عددا من لاعبى القسم الثانى لتحديد إمكانية ضم أى منهم إلى صفوف الداخلية.

ويواجه الداخلية فريق الدفاع الجوى الأربعاء المقبل على استاد كلية الشرطة فى لقاء ودى يعتبره عبد الصمد فرصة للاستعداد للموسم الجديد وتجريب عدد من الناشئين تمهيداً لضمهم إلى صفوف الفريق الأول.