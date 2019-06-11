شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بإعارة شيكابالا للمقاصة وينتظر العرض الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مسئولو نادى الزمالك بإعارة محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق المنتهى إعارته إلى أبولون سميرنى اليونانى، لصفوف فريق مصر المقاصة بداية من الموسم الكروى الجديد.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن مجلس الإدارة والجهاز الفنى يرحبون بتجديد إعارة شيكابالا، خاصة فى ظل زخم اللاعبين فى مركز صناع اللعب، موضحًا أن الأبيض ينتظر وصول العرض الرسمى من المقاصة أو أى نادٍ آخر يرغب فى ضم اللاعب، من أجل دراستها والوقوف على أفضلها.

واقترب الفهد الأسمر من الانضمام للمقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن خطة دعم الفريق الفيومى بلاعبين أصحاب خبرات، وخاض شيكابالا تجربة احترف فى نادى أبولون اليونانى خلال الموسم المنقضى، ولم يكتب له النجاح ليعود سريعا إلى نادى الزمالك، لكن فرصته أصبحت مستحيلة فى ظل وجود أكثر من لاعب فى مركزه.

وكانت إدارة القلعة البيضاء قد قطعت وعدًا بعودة الأباتشى فى الموسم الجديد، إلا أن ازدحام مركز صناعة اللعب قد يحول دون ذلك، ويعد أحد الملفات التى سيحسمها مجلس الزمالك بشكل نهائى خلال الفترة الجارية مع خالد جلال، لذلك لم يرفض شيكابالا العروض التى وصلت إليه من عدد من أندية الدورى الممتاز، مفضلاً إرجاء حسمها لحين استقرار إدارة ناديه بصورة نهائية حول إعادته فى الموسم الجديد من عدمه.