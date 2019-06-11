طنطا يفاوض عصام الحضرى لحراسة عرين الفريق فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو طنطا فى مفاوضات مكثفة مع عصام الحضرى حارس مرمى النجوم من أجل الحصول على توقيعه لدعم مركز حراسة المرمى بالدورى الموسم المقبل بعد تأزم موقف إسلام طارق الحارس الأساسى من تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل. Advertisements ويرفض عصام الحضرى استكمال تعاقده مع النجوم بعد هبوط الفريق للقسم الثانى عقب احتلاله المركز الأخير بالدورى برصيد 25 نقطة. وأكد عصام الحضرى أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن اعتزاله كرة القدم بعد وصوله لسن الـ47، وسيحدد وجهته المقبلة طبقا للعروض التى سيتلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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