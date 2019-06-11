جنش ينشر صورة بصحبة تريزيجيه من معسكر المنتخب ويعلق "أخويا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر صورة تجمعه بنجم الفراعنة وقاسم باشا التركى محمود تريزيجيه خلال تواجدهما فى معسكر المنتخب. وعلق جنش على صورته بصحبة تريزيجه التى نشرها عبر صفحته على إنستجرام: "أخويا". ويتواجد المنتخب فى معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

جنش و تريزيجيه

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