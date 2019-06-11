شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يطلب تجديد استعارة داوودا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو الاتحاد السكندرى لتقديم طلب رسمى لإرساله لنظرائهم بنادى الزمالك، من أجل تجديد استعارة أحمد داوودا لاعب وسط الفريق الذى أعير الموسم الحالى لزعيم الثغر.

وانتهت إعارة داوودا للاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الحالى، ليعود للزمالك، الأمر الذى دفع مجلس إدارة زعيم الثغر للاستعداد لتقدم طلب رسمى لمسئولى الأبيض من أجل تجديد استعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائى، حال إبداء الأبيض استعداده للاستغناء عنه.

كان داوودا على مقربة من العودة مجددًا لصفوف الزمالك فى الموسم الجديد، فى ظل رغبة الأبيض فى تدعيم صفوفه بعناصر مميزة، ومن المنتظر أن يعقد خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، لتحديد المراكز التى ستحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفى المقبل، وكذلك اللاعبين الذين من الممكن أن يتم الاستغناء عن خدماتهم.