شكرا لقرائتكم خبر عن شطة لـ"تايم سبورت": اتحاد الكرة لا يملك حلا سوى الاعتذار للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عبد المنعم شطة نجم الأهلى الأسبق والخبير بالاتحاد الأفريقى السابق أن اتحاد الكرة المصرى لم يمكن بإمكانه سوى الاعتذار للنادى الأهلى فى أزمة مؤجلات الدورى.

وقال شطة، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، "الجبلاية لم تملك حلا سوى الاعتذار للنادى الأهلى لضيق الوقت وعدم وجود مساحة لاتخاذ قرار آخر بسبب اقتراب انطلاق البطولة الأفريقية".

وتابع شطة "أرى أن هناك انفراجة فى الأزمة لاسيما بعد جلسة محمود الخطيب رئيس الأهلى مع أشرف صبحى وزير الرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة واعتراف كل الاطراف بحقوق الأهلى المشروعة".

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ويضيف نجم الأهلى الأسبق "الأهلى محق فى كل طلباته ولديه عقلية احترافية فى مناقشاتها، وكان يجب تنفيذها لولا ضيق الوقت لذا يجب أن يتقبل مسئولو القلعة الحمراء قرارات الجبلاية مع حفظ حقوق النادى مستقبلا".

وعن توقعاته لبطولة الأمم الأفريقية 2019 علق شطة: "أتوقع أن تنظم مصر بطولة من أنجح البطولات فى تاريخ القارة الأفريقية ونأمل أن نرى بطولة تؤدى الغرض الفنى أيضاً، لاسيما مع زيادة أعداد المنتخبات المشاركة فى البطولة".

وعن تأثير الحضور الجماهيرى فى البطولة علق شطة "كنت أتوقع ابتعاد الجماهير المصرية عن شراء تذاكر البطولة، لكن مع فتح الأبواب وجدت أمرا مختلفاً تماماً ويبدو أننا سنكون أمام بطولة تعادل بطولة 2006 التى لعبت الجماهير المصرية دور البطولة فى تتويج الفراعنة بلقبها".

وأسدل اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة الستار على الأزمة المشتعلة بين الجبلاية والأهلى، والمتعلقة برغبة الأخير مع بعض الأندية فى إنهاء الموسم الحالى 2018/ 2019 قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، ليصدر الاتحاد المصرى بيانًا رسميًا للرد على مسئولى الأهلى، ويؤكد خلاله صعوبة إنهاء الدورى قبل الكان.