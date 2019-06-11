شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف المحطة الأخيرة لـ محمد صلاح قبل الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، مدينة الجونة، منذ قليل، برفقة خمسة من أصدقائه بعد قضاء عدة أيام بها.
وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن محمد صلاح تواصل مع خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر خلال الساعات الأخيرة، وأخطره بالانضمام لمعسكر منتخب مصر ببرج العرب غدا الأربعاء، استعدادا لأمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى.
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