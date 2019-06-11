شكرا لقرائتكم البرازيلي رافينيا يحط الرحال في فلامنغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين-أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 09:15

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة أن مدافعه البرازيلي رافينيا الذي ينتهي عقده أواخر حزيران/يونيو، سيعود الى بلاده للدفاع عن ألوان فريق فلامنغو.



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وأكد الناديان أن رافينيا وقع عقدا لعامين مع بطل الدوري البرازيلي خمس مرات، واضعا حدا لمسيرة امتدت 14 عاما في القارة العجوز.

وودع مشجعو ملعب "أليانز أرينا" الشهر الماضي لاعبهم البالغ من العمر 33 عاما بعد ثمانية أعوام أمضاها مع الفريق البافاري، قبل نهاية عقده في 30 حزيران/يونيو الحالي.

وانضم رافينيا إلى بايرن عام 2011 قادما من جنوى الإيطالي الذي دافع عن ألوانه بين 2010 و2011، بعدما كان قد أمضى خمسة أعوام "البوندسليغا" مع شالكه (2005- 2010).

ولعب البرازيلي دورا بارزا في تألق بايرن على الساحتين المحلية والدولية، وخاض معه 266 مباراة في مختلف المسابقات وفاز بـ 18 لقباً.