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شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: يجب استمرار تجربة تذكرتى.. وكفاية تعصب بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أبدى أحمد مرتضى منصور نجل رئيس الزمالك، عن سعادته بتجربة تذكرتي التي تقوم على خدمة الجماهير المصرية في الحصول على تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونشر أحمد مرتضى عبر حسابه على تويتر قائلا:" تجربه تذكرتي جيدة أتمنى أن يستمر تطبيقها بعد كأس الأمم....متفائل بنجاح #مصر بتنظيم كاس الامم الافريقية".
أحمد مرتضى يتحدث عن تذكرتى
كما تحدث نجل رئيس الزمالك عن ظاهرة التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت موطن للفتنه والجهل والتعصب اتشرف بكوني #زملكاوي ولكني لا اتذوق الحب الا بمنافسه الاهلي كفايه تسخين لجمهور #الزمالك و #الاهلي لا وجود لمتعه الكره بدون القطبين.
تويتة أحمد مرتضى
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