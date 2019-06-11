شكرا لقرائتكم بعد بيان اتحاد الكرة.. مجلس الأهلى يجتمع مساء اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالنادى.
ومن المقرر أن يتطرق المجلس كذلك لعدة أمور خاصة بالنشاط الرياضى وتشكيل الأجهزة الفنية.
كانت حالة من الارتياح سادت داخل القلعة الحمراء عقب بيان اتحاد الكرة بشان مواعيد المباريات المتبقية بالدورى والتى جاءت لتشير إلى أن مجلس الإدارة كان على حق وأراد تحريك المياه الراكدة داخل نظام مسابقات الجبلاية.
ويرى مسئولو الأهلى أن اتحاد الكرة اعترف بوجود أخطاء فى الفترة الماضية ولم يتسع الوقت لتصحيحها، كما تضمن أيضا اعتراف الجبلاية بأحقية القلعة الحمراء فى مطالبه التى نادى بها فى بى أنه حين خاطبه بإنهاء مسابقة الدورى الممتاز قبل فعاليات كاس الامم الأفريقية، وهو أمر أصبح صعب واقعيا ولكن التأكيد على مشروعية مطالب الأهلى التى تتفق مع اللوائح وتخدم الأندية كلها وليس النادى الأهلى فقط.
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