شكرا لقرائتكم لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى تحسم خطة الموسم الجديد غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواصل لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى، جلساتها غداً الأربعاء لترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان قائمة الراحلين عن الإنتاج وأيضاً مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومعسكر الاعداد.
وعقدت لجنة التعاقدات بالانتاج الحربى أول اجتماعاتها مساء أمس، الاثنين،ولم تصل لقرارات نهائية فى ملفات الفريق للموسم الجديد فقررت امتداد الجلسة للأربعاء.
كان الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدفا.
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