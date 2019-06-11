شكرا لقرائتكم محمد صلاح يغادر الجونة.. تعرف على وجهته المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غادر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، مدينة الجونة منذ قليل برفقة خمسة من أصدقائه، وتوجه إلى سهل حشيش لاستكمال إجازته على أن يعود إلى القاهرة فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء.
وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن محمد صلاح تواصل مع خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر خلال الساعات الأخيرة، وأخطره بالانضمام لمعسكر منتخب مصر ببرج العرب غدا الأربعاء، استعدادا لأمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى.
يذكر أن أجيرى أعلن اليوم قائمة المنتخب لأمم أفريقيا واستبعد الثنائى محمد أبو جبل وأحمد فتوح.
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