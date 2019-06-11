شكرا لقرائتكم 15 لاعبا يثيرون أزمة كبرى داخل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب 15 لاعبا فى إثارة أزمة كبرى داخل نادى الزمالك، خلال الأيام القليلة الماضية فى إطار استعدادات مسئولو القلعة البيضاء للموسم الكروى المقبل. وقام نادى الزمالك بإعارة 15 لاعبا فى الفترة الماضية، مما وضع القلعة البيضاء فى مأزق بعد انتهاء إعارة هؤلاء اللاعبين بسبب عدم إمكانية عودة الجميع نظرا لضرورة اقتصار القائمة على 25 لاعبا فقط. وقام الزمالك بإعارة كل من باسم مرسى وشيكابالا وعماد فتحى ومحمد أشرف روقا وأحمد رفعت وأحمد فتوح ومحمد رمضان ومصطفى محمد وإسلام جمال وحسام باولو وكاسونجو ورزاق سيسيه ومعروف يوسف وأحمد داوودا وأحمد كابوريا.

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