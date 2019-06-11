شكرا لقرائتكم مسئولو منفذ تذكرتى بالمركز الأوليمبى بالمعادى: التذاكر أوشكت على النفاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل منفذ تذكرتى بالمركز الأوليمبى بالمعادى استقبال الجماهير لشراء تذاكر بطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

ويشهد منفذ البيع إقبالا من الجماهير بشكل متواصل، حيث يستقبل المنفذ الراغبين فى شراء التذاكر واستلام الـfan id من العاشرة صباح اليوم وحتى العاشرة مساء على مدار 12 ساعة يوميا.

وكشف مسئولو المركز عن أن التذاكر أوشكت على النفاد، حيث لم يتبق سوى عدد قليل من تذاكر الدرجة الثالثة شمال، فى ظل الإقبال على شرائها حرصا من الجماهير على تشجيع المنتخب ومساندته خلال البطولة.