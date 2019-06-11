شكرا لقرائتكم طنطا يكثف مفاوضاته لضم الحضرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف مسئولو نادي طنطا مفاوضاتهم مع عصام الحضري حارس مرمي نجوم المستقبل من أجل الحصول على توقيعه لدعم مركز حراسة المرمي بالدورى الموسم المقبل بعد تأزم موقف إسلام طارق الحارس الأساسى من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. وأعلن الحضرى رفضه استكمال تعاقده مع النجوم بعد هبوط الفريق للقسم الثانى عقب احتلاله المركز الاخير بالدورى برصيد 25 نقطة. Advertisements كان الحضرى أكد أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن اعتزاله كرة القدم بعد وصوله لسن الـ47 ، وسيحدد وجهته المقبلة طبقا للعروض التى سيتلقاها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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