شكرا لقرائتكم الرايق مديرا فنيا لفريق سيدات كرة السلة بسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة إسناد مهمة تدريب فريق سيدات كرة السلة بالنادى إلى عماد محمود " الرايق ". ويحدد الرايق الجهاز المعاون له فى سموحة خلال الساعات المقبلة ، للاستعداد لانطلاق الموسم الجديد. Advertisements كان سموحة قد أسند مهمة تدريب فريق الرجال إلى أيمن مطراوى خلفا لأشرف توفيق الذى رحل لتدريب سلة الأهلى رجال.

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