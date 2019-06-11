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شكرا لقرائتكم باكا ينشر صورة لابنته بقميص الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
نشر الجنوب أفريقي ماهالامبي باكاماني الشهير بـ«باكا» لاعب صن دوانز الحالى والأهلى السابق، صورة لابنته بقميص النادى الأهلى عبر ستورى إنستجرام.
ابنة باكا بقميص الأهلي
كان باكاماني انضم لصفوف النادي الأهلي قادما من بيدفيست الجنوب إفريقي موسم 2017/2018، حيث لعب مع الفريق 15 مباراة وسجل هدف واحد وصنع 5 أهداف، كما توج مع "المارد الأحمر" بلقب الدوري موسم 2017/2018، وذلك قبل أن يرحل فى بداية الموسم.
يذكر أن باكاماني، جناح الأهلي السابق، والذي رحل عن صفوفه في الصيف الماضي نجح فى تسجيل هدف في شباك المارد الاحمر فى الفوز العريض الذى حققه صن دوانز على حساب الاهلى بخماسية دون رد وودع دوري ابطال افريقيا بسببه.
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