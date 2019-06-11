ميدو يرسم خارطة طريق المقاصة...

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جدة - عمرو شويل حرص أحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة على عقد جلسة خاصة مع جمال عمر المدير الفنى السابق للفريق، والذى يعمل كمدرب فى الجهاز الفنى الجديد للفريق الفيومى للإطلاع على التقرير الفنى للفريق فى الموسم المنقضى. ويسعى ميدو إلى تحديد احتياجات الفريق فى الموسم المقبل فى ظل سعى الإدارة نحو عودة الفريق للمشاركة فى البطولات القارية أسوة بما حدث فى المواسم الماضية عندما كان إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق. كان مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام قد أعلن بالأمس عن تولى ميدو قيادة الفريق فنيا بصحبة عادل مصطفى وجمال عمر كمدربين وخالد عبد الله مدربا لحراس المرمى.

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