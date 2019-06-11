أجيرى يدرس إراحة الننى فى ودية تنزانيا...

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافير أجيرى منح محمد الننى نجم الفراعنة وأرسنال الإنجليزى، راحة من ودية تنزانيا المقرر لها بعد غد الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويفكر أجيرى فى إراحة الننى، خصوصاً أنه انضم للتدريبات أول أمس الأحد، ولم يستعد كامل جاهزيته، كما أنه يرغب فى تجربة بعض العناصر مثل نبيل عماد دونجا.

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وتستضيف مصر النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

وأعلن أجيرى صباح اليوم قائمة المنتخب النهائية لامم أفريقيا، وجاءت على النحو التالي: أحمد الشناوى، محمد الشناوى، محمود عبدالرحيم "جنش"، أحمد حجازى،أيمن أشرف، باهر المحمدى، محمود علاء، محمود حمدى "الونش"، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، أحمد المحمدى،محمد الننى،طارق حامد،على غزال، نبيل عماد "دونجا"، عبدالله السعيد، محمد صلاح، وليد سليمان، أحمد على، مروان محسن، أحمد حسن كوكا، محمود حسن "تريزيجيه"، عمرو وردة.