شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يستعد لاستعارة داوودا من الزمالك مرة أخرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو الاتحاد السكندرى، لتقديم طلب رسمى لإرساله لنظرائهم بنادى الزمالك، من أجل تجديد استعارة أحمد داوودا لاعب وسط الفريق الذى أعير الموسم الحالى لزعيم الثغر. كانت إعارة داوودا للاتحاد السكندرى انتهت بنهاية الموسم الحالى، ليعود للزمالك، الأمر الذى دفع مجلس إدارة زعيم الثغر للاستعداد لتقدم طلب رسمى لمسئولو الأبيض من أجل تجديد إستعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائى، فى حالة إبداء الأبيض استعداده للاستغناء عنه. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يستعد لاستعارة داوودا من الزمالك مرة أخرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.