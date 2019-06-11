شكرا لقرائتكم النجوم يبدأ الاستعداد للموسم الجديد أول يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استقر الجهاز الفنى لفريق النجوم بقيادة رمضان السيد، على تحديد موعد إنهاء الإجازة، التى منحها للفريق عقب انتهاء الموسم الحالى بالنسبة للنجوم، من أجل العودة مجددًا للتدريبات الجماعية استعدادًا للمشاركة فى دورى القسم الثانى.

واتفق رمضان السيد مع مجلس الإدارة برئاسة محمد الطويلة، على إنهاء فترة الراحة السلبية للفريق، مع بداية شهر يوليو المقبل، ومن المنتظر أن يضع المدير الفنى برنامج تدريبى خاص يتم اتباعه من أول يوم.

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كان النجوم هبط رسميًا لدورى القسم الثانى بعدما شارك فى الدورى الممتاز الموسم الحالى، لأول مرة فى تاريخه.