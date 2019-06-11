مجلس الأهلى يجتمع اليوم لمناقشة قضايا إدارية ورياضية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعاً فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، لمناقش عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالنادى.

ومن المقرر أن يتطرق المجلس كذلك لعدة أمور خاصة بالنشاط الرياضى وتشكيل الأجهزة الفنية.

كانت حالة من الارتياح قد سادت داخل القلعة الحمراء عقب بيان اتحاد الكرة بشان مواعيد المباريات المتبقية بالدورى والتى جاءت لتشير إلى أن مجلس الإدارة كان على حق وأراد تحريك المياه الراكدة داخل نظام مسابقات الجبلاية.

واعترف اتحاد الكرة بوجود أخطاء فى الفترة الماضية ولم يتسع الوقت لتصحيحها، كما تضمن أيضا اعتراف الجبلاية بأحقية الأهلى فى مطالبه التى نادى بها فى بيانه حين خاطبه بإنهاء مسابقة الدورى الممتاز قبل فعاليات كأس الأمم الأفريقية، وهو أمر أصبح صعبا واقعيا، لكن للتأكيد على مشروعية مطالب الأهلى التى تتفق مع اللوائح وتخدم الأندية كلها وليس النادى الأهلى فقط.