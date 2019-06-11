شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أحمد شديد قناوى بطل "العلامة الكاملة" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عن جدارة واستحقاق خطف أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى لقب العلامة الكاملة فى الدورى هذا الموسم، بعدما شارك فى كل المباريات التى خاضها فريقه ليكمل مسلسل تفوقه مع الأندية التى ارتدى قميصها.

تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.

أحمد شديد قناوى شارك هذا الموسم فى 35 مباراة مع الإنتاج الحربى وهى كل المباريات التى لعبها الفريق هذا الموسم بإجمالى 34 مباراة فى الدورى ومباراة فى كأس مصر، حيث شارك الظهير الأيسر فى 34 مباراة بالدورى بإجمالى 3012 دقيقة، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع تسعة لزملائه، وشارك فى مباراة بكأس مصر بإجمالى 120 دقيقة، لتصبح إجمالى مشاركاته هذا الموسم مع الإنتاج الحربى 3.132 دقيقة.

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أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفا.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى 70 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 15 هدفا.

وإجمالا لعب أحمد شديد قناوى 321 مباراة سجل 19 هدفاً وصنع 54 هدفاً.