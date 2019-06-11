شكرا لقرائتكم خبر عن باكامانى ينشر صورة لابنته بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجنوب أفريقى ماهالامبى باكامانى لاعب صن دوانز الحالى والأهلى السابق على نشر صورة لابنته بقميص النادى الأهلى عبر ستورى إنستجرام.

وقد انضم باكامانى لصفوف النادى الأهلى قادما من بيدفيست الجنوب أفريقى موسم 2017/2018، حيث لعب مع الفريق 15 مباراة، وسجل هدفا واحدا وصنع 5 أهداف، كما توج مع "المارد الأحمر" بلقب الدورى موسم 2017/2018.

وكان ماهالامبى باكامانى الشهير بـ"باكا" جناح الأهلى السابق، الذى رحل عن صفوفه فى الصيف الماضى نجح فى تسجيل هدف فى شباك المارد الأحمر فى الفوز العريض الذى حققه صن دوانز على حساب الأهلى بخماسية دون رد وودع دورى أبطال أفريقيا بسببه.



ابنة باكا