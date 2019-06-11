شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنزانيا يستعين بالساونا والجاكوزى استعدادا لودية الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص منتخب تنزانيا لكرة القدم بقيادة إيمانويل امونيكى المدير الفنى على التدريب فى الساونا والجاكوزى، بالإضافة إلى الخضوع للمساج، عقب التدريبات التى خاضها الفريق فى المركز الأولمبى بالمعادى صباح اليوم. وقد خاض المنتخب آخر تدريباته اليوم بالمركز الأولمبى، قبل السفر للإسكندرية لمواجهة منتخب مصر وديا والمقرر لها بعد غد الخميس، استعدادا لأمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل. وخاض المنتخب تدريبه الصباحى فى السابعة والنصف صباحا ولمدة 120 دقيقة، أعقبها الدخول إلى الساونا والجاكوزى والمساج استعدادا لمواجهة الفراعنة وديا. يذكر أن منتخب تنزانيا وصل القاهرة فجر السبت كأول منتخب يصل القاهرة استعدادا لبطولة الكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب تنزانيا يستعين بالساونا والجاكوزى استعدادا لودية الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.