شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الاتحاد العربى لكرة القدم، يخطره فيه باختيار ناديى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى للمشاركة فى البطولة العربية فى النسخة الجديدة. وقرر اتحاد الكرة عدم السماح لأى ناد بالجمع بين البطولتين الأفريقية والعربية، لذا استبعد أندية الأهلى والزمالك والمصرى بعد تأكد مشاركتهم فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد. وجاء ترشيح ناديى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى نظرا لرغبة مسئولى الاتحاد العربى فى مشاركة الأندية صاحبة الشعبية والجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى لإنجاح البطولة تسويقيا.

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